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Из жизни

Пензенцу помогли вернуться с СВО после гибели родных

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К уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой обратился участник СВО. Мужчине потребовалась юридическая поддержка в возвращении его домой из зоны спецоперации.

В ДТП погибли мать бойца, родной брат и его жена. В живых осталась 8-летняя девочка. Ребенок оказался полным сиротой.

Военнослужащий собрался взять племянницу на воспитание, поэтому обратился к Столяровой.

«Необходимо было юридически его консультировать и сопровождать в течение нескольких месяцев», - рассказала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас мужчина уже дома, он оформил опеку над девочкой.

Также Елена Столярова помогла пензенцам, чей сын участвует в СВО. За это время жена бойца без разрешения супруга увезла их общего ребенка в Грузию. Бабушка и дедушка попросили вернуть внука.

«В настоящее время мать вернулась с сыном, и общение бабушки и дедушки с внуком налажено», - написала Столярова.

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