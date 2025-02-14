Стало известно, что ждет найденного на улице в Заречном младенца

14.02.2025 | 15:26

Девочка грудного возраста, найденная в Заречном, на данный момент находится в детской областной больнице. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«Поступил звонок из больницы: меня просили помочь найти помощника по уходу для 7-месячного ребенка, найденного в коляске на улице закрытого города и поступившего на лечение», - рассказала детский омбудсмен.

Вопрос решился оперативно, и теперь рядом с малышкой находится социальная няня. Пациентку не выпишут до тех пор, пока ее здоровье полностью не восстановится.

В дальнейшем, по словам Елены Столяровой, девочку определят в Кузнецкий дом ребенка, но есть надежда, что возьмет под опеку или удочерит приемная семья.

Что касается матери и отца, то вопросом займутся органы опеки, социальные службы и правоохранители Заречного. Итогом может стать ограничение или лишение родительских прав.