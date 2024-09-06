Пензенского подростка увезли в Сочи и выгнали на улицу

06.09.2024 | 14:56

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова озаботилась судьбой подростка, волею судьбы оказавшегося без крыши над головой в городе на Черном море.

По словам детского омбудсмена, женщина, оформившая опеку, увезла юного пензенца в Сочи и там выгнала из дома, не позволив пересдать экзамены за 9-й класс.

Затем она вновь приехала в Пензу и написала заявление о снятии с нее обязанности заботиться о подопечном.

Тинейджера нашли сотрудники сочинского органа ПДН, и в итоге он оказался в Апшеронском приюте. Сейчас за ним должны выехать пензенские специалисты.

Также Елена Столярова направила письмо в Министерство образования Пензенской области с просьбой включить школьника в список лиц для прохождения итоговой аттестации в дополнительную дату, так как его права на своевременную пересдачу экзамена были нарушены бывшим опекуном.