В Кузнецком районе участник СВО навещает троих детей в доме ребенка

08.02.2025 | 11:21

В кузнецком доме ребенка находятся трое детей одинокого отца - участника специальной военной операции. Мать мальчиков 3 и 4 лет и годовалой девочки лишена родительских прав.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

По ее словам, сейчас многодетный отец находится в отпуске. Он навещает детей дважды в неделю.

Детский омбудсмен уточнила, что военнослужащий приводит в порядок жилище, делает ремонт и получает поддержку от муниципалитета. В частности, ускорены работы по догазификации его дома и установке газового оборудования. Специалистам органов социальной защиты поручено оформить финансирование процесса.

«Дети и отец, по словам социального педагога учреждения, эмоционально и психологически привязаны друг к другу. Детям рекомендовано продолжение медицинской реабилитации до возвращения их к отцу», - сообщила Елена Столярова.