Ветераны войск ПВО устроили встречу на Ново-Западной Поляне

11.04.2022 | 18:12

Ветераны войск противовоздушной обороны возвращаются к активной жизни, от которой их на время отстранила пандемия. С новыми силами, иммунитетом к коронавирусу они собрались на Ново-Западной Поляне, где в XX веке базировался 525-й зенитно-ракетный полк.

«Сюда 15 с лишним лет ходил каждый день на службу. С утра здесь, а весь день на объекте - в Арбековском лесу», - сообщил ветеран войск ПВО Владимир Сизов.

Праздник отмечается с 1975-го. Неоценим вклад зенитчиков в победу в Великой Отечественной войне. Местная организация ветеранов создана почти четверть века назад - отряд сплоченный, как одна семья. Во время вынужденной самоизоляции люди созванивались, но это не заменит встреч.

«Мы возвращаемся к активной деятельности, и сегодня такая своеобразная точка отсчета. 14-го я встречаюсь со студентами в Лунино тоже по истории войск ПВО, 18-го - со студентами ПГУ. 9 мая у нас традиционное мероприятие - построение здесь, возложение цветов», - рассказал председатель общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО» г. Пензы Юрий Барсуков.

Ветераны продолжат вести исторический дневник, собирать фотолетопись и в будущем могут порадовать мемуарами.