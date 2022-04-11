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Общество

Ветераны войск ПВО устроили встречу на Ново-Западной Поляне

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Ветераны войск противовоздушной обороны возвращаются к активной жизни, от которой их на время отстранила пандемия. С новыми силами, иммунитетом к коронавирусу они собрались на Ново-Западной Поляне, где в XX веке базировался 525-й зенитно-ракетный полк.

«Сюда 15 с лишним лет ходил каждый день на службу. С утра здесь, а весь день на объекте - в Арбековском лесу», - сообщил ветеран войск ПВО Владимир Сизов.

Праздник отмечается с 1975-го. Неоценим вклад зенитчиков в победу в Великой Отечественной войне. Местная организация ветеранов создана почти четверть века назад - отряд сплоченный, как одна семья. Во время вынужденной самоизоляции люди созванивались, но это не заменит встреч.

«Мы возвращаемся к активной деятельности, и сегодня такая своеобразная точка отсчета. 14-го я встречаюсь со студентами в Лунино тоже по истории войск ПВО, 18-го - со студентами ПГУ. 9 мая у нас традиционное мероприятие - построение здесь, возложение цветов», - рассказал председатель общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО» г. Пензы Юрий Барсуков.

Ветераны продолжат вести исторический дневник, собирать фотолетопись и в будущем могут порадовать мемуарами.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А вечером пошли в колдырню, праздновать!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сновыми силами, иммунитетом к коронавирусу они собрались на Ново-Западной Поляне, где в XX веке базировался 525-й зенитно-ракетный полк.
Накатили в кустиках по соточке с новыми силами, даже со страшной силой, после долгого перерыва!

Гость||

Это ветераны войск ПВО сухопутных войск. Я служил в ПВО страны (комплекс С-200) на рубеже 80-х годов. Никто никуда не зовёт уже 30 лет и никому, в принципе, это не нужно. Этот сбор нужен только тем, кто базировался на перекрёстке Мира с Окружной. Кружок по интересам для своих. Так, поболтать, засадить по 200 граммов и т.д.

Гость||

Гость писал(a):

Так, поболтать, засадить по 200 граммов и т.д.
Ради этого все и вписались, отборные спитые товарищи!

Гость||

Лежит без движения солдат ПВО,

Не пулей убит,

Заипали его.

Имя: Гость
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