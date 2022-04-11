«Термодом» предоставит клиентам беспроцентную рассрочку

11.04.2022 | 18:03

Строительный холдинг «Термодом» всегда рад помочь выбрать лучший вариант жилья. Квартира не должна оставаться мечтой, тем более в трудные экономические периоды.

Поэтому «Термодом» готов предоставить пензенцам беспроцентную рассрочку до конца периода строительства дома.

Стоит отметить, что каждый вариант рассрочки рассматривается индивидуально.

Больше информации можно получить в офисах строительного холдинга «Термодом» или по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

Рассрочка предоставляется застройщиком жилого комплекса. В структуре холдинга это СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль».

Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф.