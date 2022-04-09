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Общество

В Пензенской области вновь ожидается густой туман

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В воскресенье, 10 апреля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Это связано с сильным туманом, видимость в котором будет составлять всего 200-500 метров.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометеоцентр.

Погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +14...+19 °С.

Спасатели напоминают: туман затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность ДТП.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - не торопиться и отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, поэтому обычную дистанцию целесообразно увеличить. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - рекомендует пресс-служба ведомства.

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Источник — фото pixabay.com
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