В р. п. Земетчино выбоины на дорогах превышают стандарты

08.04.2022 | 17:19

В рабочем поселке Земетчино сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции проверили состояние автодорог общего пользования местного значения и нашли массу нарушений.

В частности, участки на улицах Ленина, Лермонтова и Чкалова не соответствуют требованиям ГОСТа.

«На покрытии их проезжей части имеются дефекты в виде выбоин и иных повреждений, превышающие установленные ГОСТом размеры и препятствующие проезду транспортных средств», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Главе администрации райцентра внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.