В р. п. Земетчино выбоины на дорогах превышают стандарты

В рабочем поселке Земетчино сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции проверили состояние автодорог общего пользования местного значения и нашли массу нарушений.
В частности, участки на улицах Ленина, Лермонтова и Чкалова не соответствуют требованиям ГОСТа.
«На покрытии их проезжей части имеются дефекты в виде выбоин и иных повреждений, превышающие установленные ГОСТом размеры и препятствующие проезду транспортных средств», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Главе администрации райцентра внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
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Надо менять стандарты