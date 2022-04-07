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Общество

Жители Пензы-III добились установки нового павильона

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На Пензе-III по просьбе местных жителей появился новый остановочный павильон. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации.

Речь идет об улице Локомотивной. Необходимость в остановке там возникла после того, как изменилось движение троллейбусов, курсирующих по маршруту № 6 - с 2022 года они снова стали проходить через этот микрорайон.

Одна из горожанок обратилась за помощью в администрацию Пензы, обосновав потребность в павильоне, и чиновники пошли ей навстречу, сообщили в пресс-службе мэрии.

До 17 января 2019 года троллейбусы, следовавшие из Запрудного, после остановки на улице Чкалова двигались к Свердловскому мосту и далее на Пензу-III. Затем маршрут изменили из-за недостатка пассажиров, и машины стали ходить в Кривозерье.

Жители Пензы-III активно отстаивали маршрут и добились своего.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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