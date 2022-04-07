К активному ремонту музыкальной школы № 2 приступят 1 июня

В Пензе капитально отремонтируют здание на улице Ленина, в котором располагается детская музыкальная школа № 2.
Об этом шла речь на совещании, состоявшемся на объекте в среду, 6 апреля.
«Данное учебное заведение является одним из крупнейших учреждений дополнительного образования в нашем городе. Перенос основной деятельности на базу другой организации невозможен. Указанный факт сокращает сроки проведения ремонта и выносит его на каникулярный период», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.
Уточняется, что работы разобьют на два этапа, в 2022 году активная фаза стартует 1 июня.
Ранее сообщалось, что на ремонт детской музыкальной школы № 2 потратят 34 миллиона. Здесь восстановят крышу и фасад, проведут внутренние работы, заменят старые оконные рамы, в некоторых помещениях установят новые батареи, избавятся от деревянных перекрытий между этажами, скрипучие полы заменят на керамогранит.
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Искурдошат