Сетевое издание|18+|Четверг|7 апр 2022|13:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

К активному ремонту музыкальной школы № 2 приступят 1 июня

Печать
Telegram

В Пензе капитально отремонтируют здание на улице Ленина, в котором располагается детская музыкальная школа № 2.

Об этом шла речь на совещании, состоявшемся на объекте в среду, 6 апреля.

«Данное учебное заведение является одним из крупнейших учреждений дополнительного образования в нашем городе. Перенос основной деятельности на базу другой организации невозможен. Указанный факт сокращает сроки проведения ремонта и выносит его на каникулярный период», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Уточняется, что работы разобьют на два этапа, в 2022 году активная фаза стартует 1 июня.

Ранее сообщалось, что на ремонт детской музыкальной школы № 2 потратят 34 миллиона. Здесь восстановят крышу и фасад, проведут внутренние работы, заменят старые оконные рамы, в некоторых помещениях установят новые батареи, избавятся от деревянных перекрытий между этажами, скрипучие полы заменят на керамогранит.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Искурдошат

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте