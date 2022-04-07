233 новых случая COVID выявлены в Пензе, Заречном и 23 районах области

07.04.2022 | 13:47

За сутки в Пензенской области было подтверждено 233 случая заболевания COVISD-19. 49 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом с четверг, 7 апреля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В региональном оперштабе раскрыли географию заболеваемости.

80 человек заболели в Пензе, 19 - в Кузнецком районе, 16 - в Сердобском, 13 - в Белинском, по 12 - в Мокшанском районе и городе Заречном.

По 9 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Земетчинском, Каменском и Шемышейском районах, 7 - в Лунинском, 6 - в Бековском, по 5 - в Малосердобинском и Нижнеломовском, по 4 - в Бессоновском, Городищенском, Никольском и Пензенском, по 3 - в Колышлейском, Пачелмском и Тамалинском, 2 - в Спасском, по 1 - в Иссинском, Камешкирском, Неверкинском и Сосновоборском районах.

За все время эпидемии число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 181 042. За этот период выздоровели 171 696 заболевших, скончались 5 636. За минувшие сутки эти показатели составляют соответственно 764 и 6.