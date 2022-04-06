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Общество

Прокурором Октябрьского района Пензы стал Александр Плющ

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Прокурором Октябрьского района Пензы назначен Александр Плющ. Соответствующий приказ во вторник, 5 апреля, подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Александр Александрович Плющ родился в 1983 году в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Имеет высшее юридическое образование и ученую степень кандидата юридических наук. С августа 2000 года по декабрь 2009-го проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«В декабре 2009 года принят на службу в органы прокуратуры Пензенской области. Состоял в должностях помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пензенской области, старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Александр Плющ женат, воспитывает двух детей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Всё закономерно.

Гость||

Без генетической предрасположенности на такие должности люди назначаться не должны!

Гость||

И что это меняет?

Гость||

От всей души поздравляем честного и порядочного прокурора, принципиально отстаивающего права граждан, настоящего офицера России. Коллектив осуждённых ик-5.

Гость||

ЧуднЫй парень,знаю его по артухе,весь неуставняк на курсе,все залеты-это Санек, но старший Плющ всегда тащился, когда на подведении итогов докладывали, что лучший сержант в институте это Сашок.Цирк!

Гость||

А куда Попова дели?

Гость||

Когда же это закончится,у Фадеева сын тоже успешный?

Гость||

А где Мустафин

Гость||

Когда Пензу перестанет плющить и белозерить?

Гость||

Многие задумались?, пусть едет в КОМИ, покажет себя

Гость||

Кумовство и блат неискоренимы во все века и времена!

Гость||

Ой, как предсказуемо! Ребята ну вы бы поставили кого-то из простых смертных, вот тогда удивили бы Пензенский народ...

Гость||

Гость|06.04.2022 14:37|

Когда Пензу перестанет плющить и белозерить?

КРАСАВЧИК!!!

Гость||

а где Меликян?

Гость||

Унитаз золотой устанавливает

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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