Прокурором Октябрьского района Пензы стал Александр Плющ

06.04.2022 | 13:50

Прокурором Октябрьского района Пензы назначен Александр Плющ. Соответствующий приказ во вторник, 5 апреля, подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Александр Александрович Плющ родился в 1983 году в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Имеет высшее юридическое образование и ученую степень кандидата юридических наук. С августа 2000 года по декабрь 2009-го проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«В декабре 2009 года принят на службу в органы прокуратуры Пензенской области. Состоял в должностях помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пензенской области, старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Александр Плющ женат, воспитывает двух детей.