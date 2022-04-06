Пензенским семьям начали перечислять апрельские выплаты

06.04.2022 | 09:09

Семьи с детьми начали получать пособия за апрель. Об этом сообщил телеграм-канал «Объясняем. Пензенская область» со ссылкой на министра труда, социальной защиты и демографии Алексея Качана.

Речь идет о следующих пособиях:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;

- ежемесячные пособия на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет;

- выплаты многодетным семьям;

- ежемесячное пособие на ребенка (для малоимущих семей) и другие выплаты.

По словам Алексея Качана, деньги поступят на расчетные счета граждан до 7 апреля.