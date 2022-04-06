Пензенским семьям начали перечислять апрельские выплаты

Семьи с детьми начали получать пособия за апрель. Об этом сообщил телеграм-канал «Объясняем. Пензенская область» со ссылкой на министра труда, социальной защиты и демографии Алексея Качана.
Речь идет о следующих пособиях:
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- ежемесячная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;
- ежемесячные пособия на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет;
- выплаты многодетным семьям;
- ежемесячное пособие на ребенка (для малоимущих семей) и другие выплаты.
По словам Алексея Качана, деньги поступят на расчетные счета граждан до 7 апреля.
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penzainform.ru писал(a):Т.е. в России раздают деньги просто в силу факта рождения ребёнка.
penzainform.ru писал(a):И по факту рождения третьего ребёнка.
penzainform.ru писал(a):И по факту беременности.
penzainform.ru писал(a):И за усердие.
penzainform.ru писал(a):А зачем бедные заводят детей?