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Общество

Пензенским семьям начали перечислять апрельские выплаты

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Семьи с детьми начали получать пособия за апрель. Об этом сообщил телеграм-канал «Объясняем. Пензенская область» со ссылкой на министра труда, социальной защиты и демографии Алексея Качана.

Речь идет о следующих пособиях:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;

- ежемесячные пособия на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет;

- выплаты многодетным семьям;

- ежемесячное пособие на ребенка (для малоимущих семей) и другие выплаты.

По словам Алексея Качана, деньги поступят на расчетные счета граждан до 7 апреля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
Т.е. в России раздают деньги просто в силу факта рождения ребёнка.

penzainform.ru писал(a):

- ежемесячная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;
И по факту рождения третьего ребёнка.

penzainform.ru писал(a):

- ежемесячные пособия на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет;
И по факту беременности.

penzainform.ru писал(a):

- выплаты многодетным семьям;
И за усердие.

penzainform.ru писал(a):

- ежемесячное пособие на ребенка (для малоимущих семей) и другие выплаты.
А зачем бедные заводят детей?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенским семьям начали перечислять апрельские выплаты
А где новости с заголовком "Пензенским инвалидам начали перечислять апрельские выплаты" и "Пензенским пенсионерам начали перечислять апрельские выплаты"?

Гость||

суммы бы написали этих пособий

Гость||

Гость писал(a):

суммы бы написали этих пособий
Если суммы маленькие откажешься? Если большие из трусов выпрыгнешь?

Имя: Гость
Комментарий:

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