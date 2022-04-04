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Общество

2 000 птицеводов «Дамате» обучатся технологиям содержания индейки

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Более 2 000 сотрудников компании «Дамате» в Пензенской и Ростовской областях до конца 2022 года пройдут обучение технологиям содержания индейки по специальной учебной программе «Птицеводство».

Специальные знания получат как опытные работники птицеводческого направления компании, так и новички. «Дамате» выпустила актуализированный цикл обучения по птицеводству с учетом лучших практик производства индейки в России и с использованием опыта, накопленного специалистами компании. Благодаря новой учебной программе компания имеет возможность самостоятельно продолжать подготовку сотрудников для своих птицеводческих комплексов.

Программа состоит из пяти последовательных электронных модулей обучения и охватывает все процессы, от завоза яйца в инкубаторий до отправки птицы на перерабатывающий завод. Каждый модуль - это электронный учебник, состоящий на 80% из видеоматериалов реальных технологических операций на производстве.

Особое внимание в программе обучения уделено вопросам биологической защиты, предотвращению перекрестного загрязнения на объектах, личной гигиене персонала. Также прорабатываются темы очистки оборудования, технического обслуживания, сервисной обработки птичника в период санитарного перерыва.

Учебная программа характеризуется максимальной практической применимостью. Этого удалось добиться благодаря активному участию в ее разработке группы экспертов из производственной, ветеринарной и технической служб агрохолдинга.

«Сегодня мы понимаем, какое важное дело начали в 2017 году, когда приступили к разработке внутренних программ обучения для наших сотрудников и создали корпоративный университет. В компании работают эксперты, которые передают знания, разрабатывают программы и проводят внутреннее обучение для постоянных и новых сотрудников. Они используют многолетний опыт, адаптируя его к российским условиям», - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.

Напомним, что в «Дамате» действует корпоративный университет. В нем сотрудники могут получить новые знания и улучшить свой профессиональный уровень с помощью более 200 разработанных компанией курсов и программ, а также пройти 300 различных тестов. Дистанционный формат получения информации дал возможность расширить географию обучения и увеличить число слушателей.

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