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Общество

ЕР поможет подготовить инструкторов первой помощи при травмах и ЧС

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«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» запустила программу «Готов к санитарной обороне». Это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей, сообщает ER.ru.

Программа включает рекомендации по действиям при ЧС, наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, зарекомендовавшими себя в боевых условиях. Об этом рассказал куратор обучения - депутат Госдумы, ветеран СВО Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

«В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьезный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованны. Мы берем от них лучшее и существенно расширяем», - отметил он.

В качестве преподавателей привлечены специалисты Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтеры-медики. На первом этапе программы «Готов к санитарной обороне» ЕР проведет обучение навыкам оказания первой помощи представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих.

«В наши регионы, штабы общественной поддержки «Единой России» будут приезжать самые опытные ребята», - подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Программу планируется расширить на людей с ОВЗ. Дмитрий Хубезов подчеркнул, что первую помощь должны уметь оказывать все жители страны.

«Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию», - заключил Дмитрий Хубезов.

Напомним, «Единая Россия» уже проводит обучение первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах. Курсы и мастер-классы состоялись в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовия. Также занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников центрального исполкома партии были организованы в Москве.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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