Пожилые бессоновцы смогут получить помощь врача-гериатра

02.04.2022 | 11:44

В пятницу, 1 апреля, в поликлинике Бессоновской районной больницы открылся кабинет врача-гериатра для оказания помощи людям пожилого и преклонного возраста.

Таким пациентам требуется особое внимание, так как некоторые заболевания являются преимущественно возрастными.

«Формально любой человек старше 60 лет может прийти к гериатру - даже для профилактики. Но особенно консультация специалиста показана пациентам с так называемым синдромом старческой астении. Это пациент, который жалуется на слабость, уменьшение массы тела, у которого замедлилась скорость ходьбы, возрос риск падений, отмечаются мышечная слабость, нарушения памяти и еще много других проблем, связанных с возрастом», - пояснила заведующая гериатрическим центром Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Ольга Мусаилова.

Бессоновцев предупредили: прием у гериатра может длиться дольше обычного: люди старшего поколения требуют намного больше времени и внимания. При этом специалист проводит максимально углубленную диагностику, чтобы в конечном итоге продлить активное долголетие пациента.

«Попасть на прием к специалисту можно по направлению лечащего врача либо записавшись по телефонам регистратуры Бессоновской районной больницы: 8 (84140) 25-325, 8 (84140) 25-200», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

С начала 2022 года гериатрические кабинеты открылись также в Городищенском и Башмаковском районах. Теперь специалисты ведут прием в учреждениях здравоохранения в пяти районах Пензенской области.