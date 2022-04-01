Беженка из Донецка родила дочку в перинатальном центре

В пятницу, 1 апреля, из перинатального центра выписали жительницу Донецка, эвакуированную в Пензенскую область. Об этом сообщил Telegram-канал регионального правительства.
Женщина родила дочку - для нее это третий ребенок. В пункте временного пребывания ее ждут двое других детей и мать.
«На помощь молодой маме приехали представители регионального минздрава и волонтеры. Семью обеспечат всем необходимым, в том числе подарят коляску», - уточняет Telegram-канал.
Беженка рассказала, что роды прошли хорошо, и поблагодарила за помощь медработников с золотыми руками.
В настоящее время в Пензенской области находится более 1 600 человек, эвакуированных из Донбасса.
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Здоровья маме и девочке.