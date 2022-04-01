Беженка из Донецка родила дочку в перинатальном центре

01.04.2022 | 17:15

В пятницу, 1 апреля, из перинатального центра выписали жительницу Донецка, эвакуированную в Пензенскую область. Об этом сообщил Telegram-канал регионального правительства.

Женщина родила дочку - для нее это третий ребенок. В пункте временного пребывания ее ждут двое других детей и мать.

«На помощь молодой маме приехали представители регионального минздрава и волонтеры. Семью обеспечат всем необходимым, в том числе подарят коляску», - уточняет Telegram-канал.

Беженка рассказала, что роды прошли хорошо, и поблагодарила за помощь медработников с золотыми руками.

В настоящее время в Пензенской области находится более 1 600 человек, эвакуированных из Донбасса.