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Общество

Беженка из Донецка родила дочку в перинатальном центре

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В пятницу, 1 апреля, из перинатального центра выписали жительницу Донецка, эвакуированную в Пензенскую область. Об этом сообщил Telegram-канал регионального правительства.

Женщина родила дочку - для нее это третий ребенок. В пункте временного пребывания ее ждут двое других детей и мать.

«На помощь молодой маме приехали представители регионального минздрава и волонтеры. Семью обеспечат всем необходимым, в том числе подарят коляску», - уточняет Telegram-канал.

Беженка рассказала, что роды прошли хорошо, и поблагодарила за помощь медработников с золотыми руками.

В настоящее время в Пензенской области находится более 1 600 человек, эвакуированных из Донбасса.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Здоровья маме и девочке.

Гость||

Событие века!!! Перебор, патриотизм зашкаливает!

Гость||

Дайте им квартиру и будет им счастье!

Имя: Гость
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