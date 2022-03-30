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Общество

В Пензе лучшего воспитателя наградили премией в 70 000 рублей

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Для своей «визитки» Дарья Зюзина, участница городского конкурса «Воспитатель года», выбрала «Золотое кольцо», каждый входящий в него город сопоставив с определенным качеством педагога.

На соревновании по профессиональному мастерству всегда приветствуются новизна и инновационный подход. Его Зюзина попробовала воплотить и на своем занятии. А помогал ей подготовиться весь коллектив ее дошкольного учреждения № 8 «Машенька», особенно Марина Шурова - победительница городского и областного конкурса в 2016 году.

«Мой мастер-класс будет связан с инновационной технологией посткроссинг. Это образовательная технология, в результате которой происходит обмен с другими детскими садами по России письмами, аппликациями, поделками, видеороликами то есть можно обмениваться чем угодно,», - рассказала Дарья Зюзина.

«Каждый воспитатель идет с надеждой, что он покажет свой профессионализм и опыт и научится многому от других участников», - отметила Марина Шурова.

«Восемь конкурсантов участвовали в этом конкурсе. Я думаю, нашему жюри было трудно, потому что достаточно сильные позиции у каждого конкурсанта, мы видели эту подготовку», - сообщила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

По итогам третье место и сертификат на 30 000 рублей получила Дарья Зюзина. Второй стала Елена Калинкина из детского сада № 151 «Золушка», ее премия составила 45 000. Победила в 23-м городском конкурсе «Воспитатель года» Ирина Гусейнова - представитель филиала дошкольного учреждения № 88 «Колобок». Ее ждет награда в размере 70 000 рублей и участие в областном этапе состязания профессионального мастерства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Даже 100 не натянули,значит совсем всё плохо.

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