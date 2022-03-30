«Термодом» приглашает посетить технорум в Спутнике

Увидеть в разрезе не просто жилье, а сам подход к комфорту - такую возможность своим клиентам предложил строительный холдинг «Термодом».
В Городе Спутнике открылся технорум. Посетив его, можно понять, из чего сделаны дома и квартиры от одного из крупнейших застройщиков Поволжья. «Термодом» делом доказывает качество своих проектов и демонстрирует, какие технологии используются в их реализации.
Технорум доступен всем желающим, для его посещения необходимо обратиться в офисы продаж строительного холдинга «Термодом».
Для этого следует позвонить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).
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