«Термодом» приглашает посетить технорум в Спутнике

30.03.2022 | 16:30

Увидеть в разрезе не просто жилье, а сам подход к комфорту - такую возможность своим клиентам предложил строительный холдинг «Термодом».

В Городе Спутнике открылся технорум. Посетив его, можно понять, из чего сделаны дома и квартиры от одного из крупнейших застройщиков Поволжья. «Термодом» делом доказывает качество своих проектов и демонстрирует, какие технологии используются в их реализации.

Технорум доступен всем желающим, для его посещения необходимо обратиться в офисы продаж строительного холдинга «Термодом».

Для этого следует позвонить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).