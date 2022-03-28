Сетевое издание|18+|Понедельник|28 мар 2022|15:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В музее энергетики Пензенской ТЭЦ-1 прошел урок безопасности

Печать
Telegram

В музее энергетики Пензенской ТЭЦ-1 прошел урок энергобезопасности и энергосбережения. Он состоялся в рамках экскурсии для учеников восьмого класса школы № 66.

Компания «Т Плюс» возобновила работу с подрастающим поколением и проводит серию специальных уроков по безопасности тепла и экономному использованию энергоресурсов.

Такие уроки призваны напомнить школьникам о правилах грамотного поведения вблизи тепловых сетей и камер, предотвратить несчастные случаи, а также научить детей простым правилам сбережения электричества, воды и тепла в быту.

Кроме того, хранитель музея Вера Игнатова рассказала ребятам о строительстве ТЭЦ-1 в годы Великой Отечественной войны и становлении в сложный послевоенный период, а также о трудовом подвиге работников.

«За эти годы энергетика преодолела огромный путь в своем развитии - от простейших механизмов до новейших средств автоматизации и информационных технологий. Все это представлено в экспонатах нашего музея», - отметила Вера Игнатова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте