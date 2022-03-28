В музее энергетики Пензенской ТЭЦ-1 прошел урок безопасности

28.03.2022 | 11:53

В музее энергетики Пензенской ТЭЦ-1 прошел урок энергобезопасности и энергосбережения. Он состоялся в рамках экскурсии для учеников восьмого класса школы № 66.

Компания «Т Плюс» возобновила работу с подрастающим поколением и проводит серию специальных уроков по безопасности тепла и экономному использованию энергоресурсов.

Такие уроки призваны напомнить школьникам о правилах грамотного поведения вблизи тепловых сетей и камер, предотвратить несчастные случаи, а также научить детей простым правилам сбережения электричества, воды и тепла в быту.

Кроме того, хранитель музея Вера Игнатова рассказала ребятам о строительстве ТЭЦ-1 в годы Великой Отечественной войны и становлении в сложный послевоенный период, а также о трудовом подвиге работников.

«За эти годы энергетика преодолела огромный путь в своем развитии - от простейших механизмов до новейших средств автоматизации и информационных технологий. Все это представлено в экспонатах нашего музея», - отметила Вера Игнатова.