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Общество

«Ростелеком» привез в Пензу Кубок Гагарина

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В Пензу привезли главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Кубок КХЛ в областной центр доставила компания «Ростелеком».

Чтобы полюбоваться на престижную награду, в «Дизель-Арену» пришли болельщики, ветераны спорта, начинающие хоккеисты.

«Я увидел Кубок Гагарина, он мне очень понравился. Его получили разные команды. Я хочу больше заниматься хоккеем и, может, в будущем тоже получу Кубок Гагарина», - поделился воспитанник школы хоккея «Дизель» Тимофей Гусенков.

Почетный трофей изготовлен из серебра, снаружи покрыт позолотой. На одной стороне изображены Юрий Гагарин и летящая комета, на другой - хоккеист.

Вот уже на протяжении нескольких лет компания «Ростелеком» организует и проводит тур Кубка КХЛ.

«На текущий момент мы как партнер предоставляем телекоммуникационные каналы для организации прямых трансляций игр лиги. Ранее мы подготовили и создали все технологические каналы и средства для организации игр с оказанием круглосуточной технической поддержки и информационной защиты», - рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Все желающие могли сфотографироваться на фоне кубка, пообщаться с ветеранами хоккея, поучаствовать в розыгрыше призов от интернет-провайдера. А затем гостей праздника пригласили на ледовую арену. Там организовали турнир юниорской лиги «Дизель».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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