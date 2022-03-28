Пензенских организаторов школьного питания оштрафовали на 500 тыс. руб.

28.03.2022 | 14:15

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области отчитались о проверках организации школьного питания.

В регионе действует 482 общеобразовательных учреждения, во всех налажено горячее питание.

С начала года сотрудники ведомства завершили проверки в 153 школах, а также оценили работу 11 организаторов питания.

Специалисты выявили такие нарушения, как несоблюдение правил обработки продуктов и ведения документации по питанию, мытья и дезинфекции посуды, приготовления блюд, отсутствие должного содержания пищеблоков, контроля за температурным режимом хранения продуктов на складах.

«Составлено 66 протоколов об административном правонарушении, в том числе 10 в отношении организаторов питания, вынесено 64 постановления о наложении штрафа на общую сумму 536 100 рублей и два предупреждения», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также сотрудники ведомства проверили 11 поставщиков питания, которые одновременно являются и производителями продукции (хлебозаводы, молочные комбинаты, маслозаводы, птицефабрики, кондитерские и мясоперерабатывающие производства).

Выяснилось, что они тоже нарушали требования. В частности, некоторые лабораторные исследования по микробиологическим показателям были неудовлетворительными, а производственный контроль оказался неполным.

На предприятия наложили два штрафа на сумму 30 000 рублей и выдали предписания об устранении нарушений.

В ведомстве отметили, что проверки организации школьного питания будут продолжены.