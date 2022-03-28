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Общество

Пензенских организаторов школьного питания оштрафовали на 500 тыс. руб.

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области отчитались о проверках организации школьного питания.

В регионе действует 482 общеобразовательных учреждения, во всех налажено горячее питание.

С начала года сотрудники ведомства завершили проверки в 153 школах, а также оценили работу 11 организаторов питания.

Специалисты выявили такие нарушения, как несоблюдение правил обработки продуктов и ведения документации по питанию, мытья и дезинфекции посуды, приготовления блюд, отсутствие должного содержания пищеблоков, контроля за температурным режимом хранения продуктов на складах.

«Составлено 66 протоколов об административном правонарушении, в том числе 10 в отношении организаторов питания, вынесено 64 постановления о наложении штрафа на общую сумму 536 100 рублей и два предупреждения», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также сотрудники ведомства проверили 11 поставщиков питания, которые одновременно являются и производителями продукции (хлебозаводы, молочные комбинаты, маслозаводы, птицефабрики, кондитерские и мясоперерабатывающие производства).

Выяснилось, что они тоже нарушали требования. В частности, некоторые лабораторные исследования по микробиологическим показателям были неудовлетворительными, а производственный контроль оказался неполным.

На предприятия наложили два штрафа на сумму 30 000 рублей и выдали предписания об устранении нарушений.

В ведомстве отметили, что проверки организации школьного питания будут продолжены.

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Гость||

Детские садики кто нибудь проверяет?

Гость||

А нагибают весь город 1,5 года с проездом в общественном транспорте.

Гость||

Ну проверили и что дальше?изменения будут?нет!А то что отбросы пищевые социальные объекты поставляют это нормально?Зато бюджет сэкономили на тендере?только не объясняют власти на чем можно сэкономить при поставках продуктов питания?только на качестве самих продуктов и это все знают

Имя: Гость
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