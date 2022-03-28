Клевые места: рыбаки высказались о Городе Спутнике

28.03.2022 | 16:27

Город Спутник - уникальное место. «Здесь есть все для жизни», - вот какой отзыв о микрорайоне можно услышать чаще всего.

Действительно Спутник дарит разнообразную жизнь.

Например, близость к озеру дает возможность летом и зимой заниматься рыбной ловлей. Водоем находится буквально в пяти минутах ходьбы от дома.

Стоит отметить, что в озере Спутника можно поймать практически все виды речной рыбы. На крючок попадаются и окуни, и лещи, и ерши, и щуки.

Микрорайон воодушевляет и делает жизнь людей насыщенной. Все, кто стал частью Спутника, ощутили это.

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