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Общество

Клевые места: рыбаки высказались о Городе Спутнике

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Город Спутник - уникальное место. «Здесь есть все для жизни», - вот какой отзыв о микрорайоне можно услышать чаще всего.

Действительно Спутник дарит разнообразную жизнь.

Например, близость к озеру дает возможность летом и зимой заниматься рыбной ловлей. Водоем находится буквально в пяти минутах ходьбы от дома.

Стоит отметить, что в озере Спутника можно поймать практически все виды речной рыбы. На крючок попадаются и окуни, и лещи, и ерши, и щуки.

Микрорайон воодушевляет и делает жизнь людей насыщенной. Все, кто стал частью Спутника, ощутили это.

Получить больше информации о квартирах в микрорайоне можно в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации - на наш.дом.рф.

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