Для борьбы с подтоплениями в Пензе закупили дополнительные мотопомпы

28.03.2022 | 18:16

Прямой эфир с Александром Басенко. Глава администрации Пензы ответил на вопросы горожан в одной из социальных сетей. Для мэра это первый опыт участия в таком онлайн-взаимодействии с жителями. Они прислали десятки вопросов, касающихся уборки города, благоустройства дворов, работы по восстановлению дорожного полотна.

«Будет выполнен ремонт крупных объектов, это улицы Кирова, Лермонтова, Измайлова, Центральная, Суворова. Основная часть объектов находится в частном секторе», - сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Также запланированы работы и по обустройству тротуаров на улицах Собинова, Беляева, Циолковского, Лозицкой.

Жителей Шуиста интересовало, как в их районе собираются решать проблему с водами, которые весной и после сильных ливней создают трудности и пешеходам, и автомобилистам.

«Ведется строительство магистральных ливневых канализаций, которые начинаются от многоквартирных домов № 71 и 73 в сторону Чапаева, в направлении накопительного резервуара. Эти работы планируем завершить к концу текущего года», - рассказал Александр Басенко.

Для оперативного реагирования и устранения локальных зон подтопления были закуплены дополнительные мотопомпы. Их передали и в районные администрации, и в городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.