В Пензе ищут подрядчика для строительства канализации в Лесном

20.02.2024 | 16:49

В Пензе планируют приступить к строительству сетей водоотведения в поселке Лесном. Соответствующий электронный аукцион был объявлен в понедельник, 19 февраля, на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 49 млн 97 тысяч 370 рублей. Заказчиком выступает городское управление капитального строительства.

Проектом предусмотрены подготовительные работы (на них заложено 196 140 рублей), устройство сетей водоотведения (36 млн 288 тыс. 550), канализационной насосной станции (9 млн 679 тыс. 650), укладка земляного полотна (17 290), освещение (83 620), общее обустройство (2 млн 176 ты. 900), пусконаладочные работы (17 900).

«Трасса водопровода начинается в районе проходной № 11 г. Заречного и проходит вдоль дороги к городу, далее пересекая автомобильную и железные дороги, проходит по лесным массивам Светлополянского и Засурского лесничества к пос. Лесному», - уточняется в проекте контракта.

Завершить все необходимо 30 августа 2024 года.

Жители Лесного много лет мучились из-за отсутствия качественной воды и нормальной канализации. Еще в 2011-м суд вынес приговор бывшему начальнику УФСИН РФ по Пензенской области Александру Суменкову и его заместителю Льву Куликову, которые присвоили более 9 млн рублей, направленных на промывку системы канализации и отопления в расположенной в поселке колонии.

В 2014 году была заказана проектно-сметная документация на водопровод и канализацию. Однако проблемы с водоснабжением в Лесном не прекратились. Только в 2017-м водопровод наконец начал работать.

Появление централизованной канализации глава Пензы Александр Басенко анонсировал в июле прошлого года. Он уточнял тогда, что на строительство направят 47,7 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов, так что к ноябрю 2023-го бытовые стоки от поселка будут отведены до очистных сооружений в Заречном. Однако сроки сдвинулись.