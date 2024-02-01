Жительница региона получит крупную сумму за потоп в новой квартире

01.02.2024 | 12:38

Жительница Земетчинского района через суд добилась, чтобы застройщика обязали возместить ей ущерб после потопа в ее квартире в Московской области.

Женщина купила квадратные метры в июне 2019 года в рамках участия в долевом строительстве. Она решила приступить к ремонту и уже завезла необходимые материалы, но из-за прорыва стояка с горячей водой все вокруг залило.

Сельчанка посчитала, что виноват застройщик, который установил оборудование, сломавшееся в период гарантийного срока, и обратилась с иском в Земетчинский районный суд.

Представитель ответчика в свою очередь заявил, что гарантийный срок должен исчисляться с даты ввода дома в эксплуатацию, то есть с 29 декабря 2018 года, а с тех пор три года уже прошло, тем более собственница не представила доказательств некачественного монтажа сантехники.

Земетчинский суд удовлетворил требования истицы, но ответчик с решением не согласился и подал апелляцию.

«В ходе рассмотрения дела проведена экспертиза, согласно ее выводам, залив квартиры произошел по причине некачественно выполненных застройщиком работ: ненадлежащего устройства узла резьбового соединения, приведшего к разгерметизации (срыву) отвода от стояка ГВС», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Кроме того, договор участия в долевом строительстве предусматривает начало отсчета гарантийного срока со дня подписания первого передаточного акта с первым покупателем квартиры в доме, а не с даты ввода дома в эксплуатацию.

В итоге коллегия оставила жалобу без удовлетворения, обязав ответчика выплатить жительнице Земетчинского района более 470 000 рублей.