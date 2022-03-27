Прибывшим в регион гражданам ДНР и ЛНР начали выдавать документы

27.03.2022 | 19:35

Эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик вручают синие книжки. Это очень важный документ, который положен всем беженцам.

К выдаче свидетельств о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации занимаются сотрудники миграционной службы.

«Данный документ дает право гражданам находиться на территории Российской Федерации в законном порядке, осуществлять трудовую деятельность. И граждане ДНР и ЛНР могут оформить все социальные гарантии», - пояснил начальник УВМ УМВД России по Пензенской области Игорь Мысяков.

Кроме того, свидетельство позволяет желающим обратиться с заявлением о получении российского гражданства в упрощенном порядке. Для этих людей сотрудники миграционной службы проводят индивидуальные консультации.