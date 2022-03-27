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Общество

Прибывшим в регион гражданам ДНР и ЛНР начали выдавать документы

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Эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик вручают синие книжки. Это очень важный документ, который положен всем беженцам.

К выдаче свидетельств о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации занимаются сотрудники миграционной службы.

«Данный документ дает право гражданам находиться на территории Российской Федерации в законном порядке, осуществлять трудовую деятельность. И граждане ДНР и ЛНР могут оформить все социальные гарантии», - пояснил начальник УВМ УМВД России по Пензенской области Игорь Мысяков.

Кроме того, свидетельство позволяет желающим обратиться с заявлением о получении российского гражданства в упрощенном порядке. Для этих людей сотрудники миграционной службы проводят индивидуальные консультации.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Надо давно пересмотреть отношение к тем кто в начале 90-х отказался от союза с нами,к тем кто наших братьев и сестер угнетал и выгонял со своей земли и отправить их домой.Сказать спасибо и пусть едут домой. А братьям и сестрам оказать помощь в начале новой жизни.

Гость||

Не помню такой заботы, когда русских из всех республик гнали репрессиями и криминалом. Ни копейки

Гость||

А какие социальные гарантии у пензенцев???

Гость||

Меня этот вопрос может интересовать только со стороны будут ли изменения на рынке труда из за них

Гость||

А можно их обратно отправить.не хочется их кормить.

Гость||

Кто-то действительно думает, что они будут тут работать? Они последние восемь лет имели российские паспорта, но, видимо, не так все плохо было, раз не уезжали. И работать к нам тоже не приезжали. А сейчас что изменилось? Их же там освободили, референдум уже намечается, почему к нам вдруг приехали? Я не против, раз наш бюджет позволяет такие траты, администрации виднее. Только как-то не понятны эти перемещения. Вроде как восемь лет у них были обстрелы, и никто не ехал. Сейчас наши ребята их освободили, а они приехали.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.03.2022 21:17|

Меня этот вопрос может интересовать только со стороны будут ли изменения на рынке труда из за них

Не будут они работать, успокойтесь. Пособие больше, чем зарплата у большинства в Пензе, причем пособие на каждого приезжего независимо от возраста. Плюс полный пансион, все бесплатно.

Гость||

Желаю всем завистливым на своей шкурке прочувствовать судьбу беженцев. Пусть вам тоже и полный пансион и документы. Аминь

Гость||

Нет, мы же их, как следует из телевизора уже месяц как освободили? Или нет? Почему раз мы их освободили они все едут? Мы уже больше половины Украины освободили! Или не? Тогда вопрос кто нам врёт?

Гость||

Гость писал(a):

Пусть вам тоже и полный пансион и документы
а где так приютят страна город если можно?

Гость||

а маски уже отменили?

Гость||

Этим людям не надо завидовать. Они оказались заложниками большой многоходовочки в марте 2014 года. Восемь лет такой жизни - врагу не пожелаешь. Освободить их мало. Нужно покатать туда-сюда, чтобы показать миру заботу о них!

Гость||

Гость писал(a):

Не помню такой заботы, когда русских из всех республик гнали репрессиями и криминалом. Ни копейки
100%

Гость||

Там расхерачили все, это не 14 год

Имя: Гость
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