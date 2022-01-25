В Кузнецке мебельщиков не оформляют на работу официально

25.01.2022 | 16:11

В январе в Кузнецке сразу на нескольких ​мебельных предприятиях выявили нарушения трудового законодательства.

При проверке прокуратуры оказалось, что с 25 сотрудниками четырех различных организаций не заключены договоры.

За уклонение от официального оформления в отношении работодателей возбудили дела об административных правонарушениях.

«Кроме того, этим работодателям внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. Акты находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Работникам же прочитали лекции на тему: «Последствия работы без оформления трудового договора».