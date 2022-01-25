Общество

В Кузнецке мебельщиков не оформляют на работу официально

Печать

В январе в Кузнецке сразу на нескольких ​мебельных предприятиях выявили нарушения трудового законодательства.

При проверке прокуратуры оказалось, что с 25 сотрудниками четырех различных организаций не заключены договоры.

За уклонение от официального оформления в отношении работодателей возбудили дела об административных правонарушениях.

«Кроме того, этим работодателям внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. Акты находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Работникам же прочитали лекции на тему: «Последствия работы без оформления трудового договора».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Надо же какой страшный случай! А то что почти 100% мебельных предприятий кроме больших фабрик типа Лерома так работают вы не знаете? Наш "бизнес" весь так работает. Тотальная внезапная проверка покажет вам и не такое.

Гость||

а че их оформлять, пили давай, заработки там хорошие, и им это как собаке пятая нога и пердпримам

Гость||

Ха ха ха,где кроме гос компаний работают офицально?

Гость||

Гость писал(a):

Ха ха ха,где кроме гос компаний работают офицально?
а что хорошего что официально??????те суммы которые идут в фонды, предприм конечно от совести зависит и от желания стимуляции давать прибавкой к з/п в конвертиках

Гость||

Почти все частные конторы в Пензе работают без официального оформления рабочих.Проводят пару родственников, а остальные нелегально работают.

Гость||

И охранные фирмы все так работают.ВСЕ.

Гость||

Игровые автоматы по всему городу стоят не оформленые.

Гость||

Такое,у нас?Да нееее..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте