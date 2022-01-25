В Кузнецке мебельщиков не оформляют на работу официально

В январе в Кузнецке сразу на нескольких мебельных предприятиях выявили нарушения трудового законодательства.
При проверке прокуратуры оказалось, что с 25 сотрудниками четырех различных организаций не заключены договоры.
За уклонение от официального оформления в отношении работодателей возбудили дела об административных правонарушениях.
«Кроме того, этим работодателям внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. Акты находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Работникам же прочитали лекции на тему: «Последствия работы без оформления трудового договора».
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Надо же какой страшный случай! А то что почти 100% мебельных предприятий кроме больших фабрик типа Лерома так работают вы не знаете? Наш "бизнес" весь так работает. Тотальная внезапная проверка покажет вам и не такое.