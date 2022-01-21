Комментаторы PenzaInform.ru вошли в топ-20 самых агрессивных в России

21.01.2022 | 13:59

В пятницу, 21 января, РИА «Новости опубликовало результаты исследования Brand Analytics, которое показало, на каких сайтах сидят самые злые пользователи.

Форум портала PenzaInform.ru попал в топ-20 русскоязычных доменов, чьи посетители производят наибольшее количество агрессивного контента, заняв 18-е место с результатом около 18% (столько же, к примеру, у pikabu.ru).

«У одного из крупнейших форумов по игре Dota 2 (prodota.ru) - первое место и более 36% публикаций, содержащих агрессивную лексику, на второй позиции - анонимный имиджборд 2ch.hk («Двач»), который в 2018 году был лидером топа: у него чуть меньше -35% контента с агрессивностью. На третьем месте - развлекательный молодежный портал «ЯПлакалЪ», - говорится в отчете.

Пользователи PenzaInform.ru на форуме чаще всего агрессивно реагируют при обсуждении уровня заработных плат, стоимости проезда, цен на продукты питания, новостей криминального характера, в особенности связанных с коррупцией.