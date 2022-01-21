Общество

Комментаторы PenzaInform.ru вошли в топ-20 самых агрессивных в России

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В пятницу, 21 января, РИА «Новости опубликовало результаты исследования Brand Analytics, которое показало, на каких сайтах сидят самые злые пользователи.

Форум портала PenzaInform.ru попал в топ-20 русскоязычных доменов, чьи посетители производят наибольшее количество агрессивного контента, заняв 18-е место с результатом около 18% (столько же, к примеру, у pikabu.ru).

«У одного из крупнейших форумов по игре Dota 2 (prodota.ru) - первое место и более 36% публикаций, содержащих агрессивную лексику, на второй позиции - анонимный имиджборд 2ch.hk («Двач»), который в 2018 году был лидером топа: у него чуть меньше -35% контента с агрессивностью. На третьем месте - развлекательный молодежный портал «ЯПлакалЪ», - говорится в отчете.

Пользователи PenzaInform.ru на форуме чаще всего агрессивно реагируют при обсуждении уровня заработных плат, стоимости проезда, цен на продукты питания, новостей криминального характера, в особенности связанных с коррупцией.

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Гость||

Поживите на минимальную зарплату или пенсию, не то будет!

За людей не считают малоимущих.

Гость||

Брехня! Вы почитайте комменты общероссийских новостей ! Вот где срач и агрессия!

Гость||

89-летний член Совета Федерации Борис Глебин придумал способ пресечь посещение россиянами запрещённых сайтов – он предложил пломбировать роутеры и ввести штрафы за использование неопломбированного устройства с конфискацией орудия преступления.

– Эти роторы (так в оригинале – прим.) все должны быть под пломбами, чтобы не ставили туда VPN. На приём, на передачу, любое такое устройство должно быть под строгой отчётностью. И если пломбы нет, то выявлять, штрафовать, сам аппарат такой под пресс сразу, мало ли что он в эфир транслирует. Чтобы без этого у нас всего, – сказал он.

Гость||

Вот и представьте, как в нашей области люди выживают. Благодарить и хвалить пока еще не за что.

Гость||

89 лет уже маразм, кто его посадил туда и слово дал?

Гость||

1) Часто допускаете ошибки; 2) заголовокне всегда соответствует содержанию; 3) удаляете комментарии, которые соответствуют действительности, но не соответствуют вашему (ну или чьему-то) мнению. Список будет большой. Поэтому многие адекватные читатели просто вас покинули.21

Гость||

« Пользователи PenzaInform.ru на форуме чаще всего агрессивно реагируют при обсуждении уровня заработных плат, стоимости проезда, цен на продукты питания, новостей криминального характера, в особенности связанных с коррупцией»

Опять враньё, больше всего срутся при обсуждении ковид-новостей!

Гость||

Да они половину коментов удаляют!

Гость||

ПИ-отдушина. Здесь можно весь негатив скинуть в спорах с даунами. При том, форум очень любят проплаченные тролли, думают, что их серьезно воспринимают.

Гость||

Власть в Пензе вошла в топ-20 самых лживых и продажных.

Гость||

Один мотовилов тут чего стоит.

Гость||

А раньше бабка с Ахун еще была. Подзорнова или Подзорова что ли. Давно нет.

Гость||

Гость писал(a):

Власть в Пензе вошла в топ-20 самых лживых и продажных.
Давно уже удерживает 1 место.

Гость||

ПОЗДРАВЛЯЮ,ТОВАРИЩИ И ГОСПОДА))))))

Имя: Гость
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