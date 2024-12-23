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Общество

Пензенская область за год поднялась в итоговом рейтинге регионов РФ

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Пензенская область улучшила свои позиции в итоговом рейтинге регионов РФ, составленном экспертами ria.ru.

Они подвели итоги уходящего года, агрегировав рейтинговые баллы регионов страны по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-техническому развитию, приверженности граждан здоровому образу жизни.

Максимальный балл, который мог получить регион в итоговом рейтинге, - 100. Если в 2023 году Пензенская область расположилась на 35-й строчке из 85 с показателем 51,031 балла, то в этом году оказалась на 32-м месте (54,96 балла).

Сурский край в списке опередили несколько соседей. Так, Самарская область заняла 9-ю строку (63,69 балла), Ульяновская - 30-ю (56,41).

Саратовская область расположилась в рейтинге ниже Пензенской - на 32-м месте (54,60 балла). Тамбовская область заняла 51-ю строчку (50,13), Республика Мордовия - 55-ю (49,12).

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Москва (1-е место, 86,48 балла) и Санкт-Петербург (2-е место, 83,37). На последней строчке - Республика Ингушетия (24,99 балла).

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