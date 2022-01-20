Общество

Вадим Супиков продолжил традицию празднования Крещения

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Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков организовал в микрорайонах Шуист, Маяк, ГПЗ-24 и Стрела точки раздачи воды, освященной в Покровском архиерейском соборе.

Парламентарий пообщался с жителями и поздравил их с великим православным праздником Крещения Господня.

«Крещение - праздник обновления и возрождения, он наполняет наши сердца духовностью и благодатью, очищает душу и тело, укрепляет веру, дарует надежду и любовь к ближнему», - обратился к жителям Вадим Супиков.

Всего 18 и 19 января раздача святой воды проходила в 8 микрорайонах Железнодорожного района Пензы.

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