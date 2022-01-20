Пензенцам назвали вакцину, способную защитить от омикрона

20.01.2022 | 18:53

Раньше пензенским врачам приходилось думать и анализировать, какую конкретно вакцину от коронавируса посоветовать пациенту. Теперь они могут быстро дать четкий ответ, кому и какой препарат колоть нельзя: Минздрав России опубликовал приказ со списком противопоказаний. Они делятся на временные (те, что оставлены на усмотрение доктора) и постоянные. Среди последних отмечают несколько.

«Это гиперчувствительность к препаратам, которые содержатся в самой вакцине, анафилактический шок и выраженная реакция на введение вакцины», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«В зависимости от противопоказаний, то есть человек может выбрать, и если нет противопоказаний, то мы ему, конечно, уколем то, что он желает», - пояснила врач-терапевт Виктория Ефимова.

Среди временных противопоказаний - острые инфекционные и респираторные вирусные заболевания. Они дают медицинский отвод на две-четыре недели после выздоровления.

Приказ Минздрава установил также ограничения для применения определенных вакцин. Например, если у человека есть злокачественные новообразования, ему нельзя вводить «ЭпиВакКорону», «ЭпиВакКорону-Н» и «КовиВак». Некоторые препараты запрещены беременным, кормящим и пожилым. Просто сказать врачу «у меня аллергия» и получить медотвод не выйдет.

«Берутся антитела, устанавливается связь вакцинации и развития патологического состояния, проводится целая комиссия с участием Росздравнадзора и Роспотребнадзора», - рассказала Марина Воробьева.

Врачи подчеркивают: в период распространения штаммов «дельта» и «омикрон» защитить может только вакцина «Спутник V».