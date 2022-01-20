Общество

Пензенцам назвали вакцину, способную защитить от омикрона

Печать

Раньше пензенским врачам приходилось думать и анализировать, какую конкретно вакцину от коронавируса посоветовать пациенту. Теперь они могут быстро дать четкий ответ, кому и какой препарат колоть нельзя: Минздрав России опубликовал приказ со списком противопоказаний. Они делятся на временные (те, что оставлены на усмотрение доктора) и постоянные. Среди последних отмечают несколько.

«Это гиперчувствительность к препаратам, которые содержатся в самой вакцине, анафилактический шок и выраженная реакция на введение вакцины», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«В зависимости от противопоказаний, то есть человек может выбрать, и если нет противопоказаний, то мы ему, конечно, уколем то, что он желает», - пояснила врач-терапевт Виктория Ефимова.

Среди временных противопоказаний - острые инфекционные и респираторные вирусные заболевания. Они дают медицинский отвод на две-четыре недели после выздоровления.

Приказ Минздрава установил также ограничения для применения определенных вакцин. Например, если у человека есть злокачественные новообразования, ему нельзя вводить «ЭпиВакКорону», «ЭпиВакКорону-Н» и «КовиВак». Некоторые препараты запрещены беременным, кормящим и пожилым. Просто сказать врачу «у меня аллергия» и получить медотвод не выйдет.

«Берутся антитела, устанавливается связь вакцинации и развития патологического состояния, проводится целая комиссия с участием Росздравнадзора и Роспотребнадзора», - рассказала Марина Воробьева.

Врачи подчеркивают: в период распространения штаммов «дельта» и «омикрон» защитить может только вакцина «Спутник V».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Назвал груздем-полезай в кузов. Это не мешки ворочать, называть.

Гость||

« Раньше пензенским врачам приходилось думать»

Правда? Им и это приходилось? думать даже? Ну теперь с этой порочной практикой «думать» покончено! Ура!

Гость||

Вакцина одна ! Это дети ! И собственно здоровый образ жизни,подвижный образ жизни, правильно питание, отказ от сахара, курения и мучного ! Ходить в общественность без маски - тренировать свой иммунитет ! Всё остальное это воровское и ведёт к погибели.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

может только вакцина «Спутник V».
Эиа гадость бесполезна как показал внутренний рынок привитой черни,да и внешний европейский рынок этот воровской хлам не признает за вакцину. Это обычное воровство,увы. Ждать нужно китаёз.

Гость||

Отказ не от мучного, а от рекламируемого, которым достали уже!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте