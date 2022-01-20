Общество

«Авито» и участники IT-коалиции добились цифровой справедливости

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«Авито» в составе коалиции интернет-компаний, ФАС России и «Яндекс» договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе в отношении поисковой системы «Яндекс».

Мировое соглашение подтверждает выполнение «Яндексом» всех требований выданного ФАС России предупреждения от 20.02.2021 и предусматривает дополнительные обязательства «Яндекса», направленные на сохранение конкуренции, в частности обеспечение полноценного доступа к технологии поисковика «Обогащенные ответы».

В состав коалиции, помимо «Авито», входят IVI, «Дром», «Циан», «Профи», ЗУН, 2ГИС, «Туту.ру».

«Мы рады, что благодаря позиции ФАС коалиции удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде, а пользователям - с помощью обогащенного контента свободно выбирать любимые сервисы в поисковой выдаче «Яндекса».

Этот кейс показывает как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость и способность IT-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем. Мы рассчитываем на реальное партнерство между представителями отрасли и «Яндексом» и на добросовестное соблюдение им условий соглашения», - подчеркнул директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами власти компании «Авито» Виктор Топадзе.

По замечанию руководителя ФАС России Максима Шаскольского, мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России.

При участии коалиции и ФАС «Яндекс» разработал набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии обогащенных ответов.

Эти процедуры описывают порядок и сроки подключения независимых сервисов к «ОО», критерии, которым должен соответствовать партнер и его контент, процедуру разбора жалоб партнеров и аудит выполнения «Яндексом» согласованных процедур.

Новые правила начали действовать с момента подписания мирового соглашения. Фактически изменения станут заметны через один-два месяца, которые потребуются для выполнения технических мероприятий по подключению «Авито к формату обогащенных ответов.

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