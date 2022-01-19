В Пензе началась продажа авиабилетов на лето 2022 года

Летом 2022 года пензенцы вновь смогут летать на юг. Во вторник, 18 января, стало известно об открытии продажи авиабилетов в Сочи и Симферополь.
«Рейсы будет выполнять авиакомпания RED WINGS», - сообщается на сайте Пензенского аэропорта.
В расписании авиаперевозчика значится по два рейса в неделю в Крым (по средам и воскресеньям) и по одному в Сочи (по средам). Стоимость билета в одном направлении на одного человека составляет от 5 145 руб.
Уточняется, что рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.
В настоящее время из Пензы можно улететь в Москву (аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево»), Санкт-Петербург, Краснодар и Минеральные Воды.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
По РЖД будет по спокойнее