Общество

В Пензе началась продажа авиабилетов на лето 2022 года

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Летом 2022 года пензенцы вновь смогут летать на юг. Во вторник, 18 января, стало известно об открытии продажи авиабилетов в Сочи и Симферополь.

«Рейсы будет выполнять авиакомпания RED WINGS», - сообщается на сайте Пензенского аэропорта.

В расписании авиаперевозчика значится по два рейса в неделю в Крым (по средам и воскресеньям) и по одному в Сочи (по средам). Стоимость билета в одном направлении на одного человека составляет от 5 145 руб.

Уточняется, что рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

В настоящее время из Пензы можно улететь в Москву (аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево»), Санкт-Петербург, Краснодар и Минеральные Воды.

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