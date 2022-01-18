Общество

В области снова стало расти суточное число случаев ковида

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Во вторник, 18 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 173 новых случаях коронавируса среди жителей региона.

В последние дни количество инфицированных увеличивается: днем ранее их было 169, 16-го числа - 164, 15-го - 161. Медики ожидают прихода в регион нового штамма «омикрон».

География последних случаев такова: 97 пришлось на Пензу, 16 - на Нижнеломовский район, 9 - на Земетчинский, 8 - на город Заречный, 7 - на Пензенский район, по 5 - на Бессоновский, Иссинский, Мокшанский и Кузнецкий районы, 4 - на Каменский, 3 - на Шемышейский, по 2 - на Спасский и Вадинский, по 1 - на Башмаковский, Белинский, Наровчатский, Пачелмский и Сердобский.

Днем ранее оперштаб проинформировал о смерти 9 пациентов с COVID-19 и выписке 606 человек.

С начала пандемии в Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился 104 961 раз. 94 898 пациентов выздоровели, 4 791 - ушли из жизни.

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Гость||

А что случилось? Не работает прививочка? Как и поправочки

Гость||

Гость писал(a):

А что случилось? Не работает прививочка? Как и поправочки
Не. Раб голерный сказал что через 2 недели, они и под козырёк.

Имя: Гость
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