Природную воду «Ключ здоровья» освятили в честь Крещения Господня

18.01.2022 | 09:00

С Божьей помощью: в Большой Валяевке Пензенского района совершился чин освящения природной воды «Ключ здоровья». Этой традиции уже больше 10 лет. Накануне великого праздника Крещения Господня на территории предприятия, где добывается чистейшая жидкость, звучали молитвы.

Из скважины глубиной 180 метров добывается вода «Ключ здоровья». Она не подвергается химической обработке и сохраняет природную силу. В ней много калия, кальция и магния.

«После освящения вода имеет целебные свойства. Христиане относятся к этой воде не просто как к святой, а даже как к гораздо большей святыне. Когда мы молимся, мы просим, чтобы сам Господь проявил свою милость, свою чудодейственную силу, чтобы эта вода у нас хранилась. И она действительно хранится не год, а может храниться гораздо больше», - сообщил клирик храма святителя Иннокентия при Пензенской духовной семинарии иерей Павел Мельников.

Освящается и сама скважина с природной жидкостью, и все оборудование, емкости, автоцисцерны, которые развозят воду по торговым точкам сети «Ключ здоровья». Они располагаются во всех районах областного центра, а также в Заречном, Богословке и Чемодановке.

«Дорогие жители города Пензы, спешу поздравить вас с Крещением. Пусть крещенская вода охладит душу, очистит от обид и тревог, а чистая любовь согреет и принесет благодать в ваш дом. С праздником!» - рассказал генеральный директор компании «Ключ здоровья» Евгений Доронин.