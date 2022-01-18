Общество

Главная городская елка будет радовать кузнечан до конца января

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Главная новогодняя елка Кузнецка простоит почти до конца января, к 1 февраля ее уберут. Такое поручение дал глава администрации Сергей Златогорский на совещании в понедельник, 17-го числа.

«В последние два дня разбирать елку, пусть немножко еще нас порадует», - отметил мэр города.

Главную городскую елку установили на центральной площади 7 декабря. Высота лесной красавицы - 15 метров. Дерево росло на территории бывшей станции автотехобслуживания. Украшали его сотрудники творческого центра «Родина».

В Пензе главный символ любимого в народе праздника (на площади Ленина ель искусственная) начнут демонтировать после Крещения. Процесс займет около двух-трех недель - в зависимости от погоды.

Нужно убрать огромные бетонные блоки, которые находятся в основании елки, свернуть весь электрический кабель, гирлянды. Поэтому демонтаж с эксплуатацией спецтехники обойдется в 586 475 рублей.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Глупомордые чтоб отвлеклись

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к 1 февраля ее уберут
Так кетайскай НГ как рас буит, а иё убирут! Вы чо там, аще шоль?

Имя: Гость
Комментарий:

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