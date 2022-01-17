Общество

В первом избирательном округе желающим раздадут святую воду

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В связи с действием на территории Пензенской области режима повышенной готовности традиционное празднование Крещения Господня на пляже микрорайона ГПЗ-24, проводимое по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании Вадима Супикова, отменено.

По просьбам избирателей 18 и 19 января будет организована раздача воды, освященной в Покровском архиерейском соборе Пензы.

18 января получить ее можно будет с 11:00 до 13:00 на улице Согласие, 12а (магазин «Фаэтон»), и Кошевого, 92 (магазин «Авокадо»); с 13:30 до 15:30 - на улице Чапаева, 79, и перекрестке улиц Чернышевского и 2-й Порядок.

19 января раздача будет организована с 10:00 до 12:00 на улице Ломоносова, 4, и в 2-м Фестивальном проезде, 5 (магазин «Домашний»); с 12:30 до 15:00 - на улице Луначарского, 10 (школа № 35), и автостоянке спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба».

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