В Пензенской области стартовал зимний учет животных

17.01.2022 | 17:28

15 января в Пензенской области начался зимний маршрутный учет охотничьих животных. Он необходим для определения плотности населения и численности зверей и птиц на больших территориях.

Помимо охотничьих животных специалисты подсчитают косулей, кабанов, оленей в местах их искусственной концентрации. Учет зайца-беляка, русака и лисицы пройдет методом шумового прогона, отметили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Работа займет чуть менее двух месяцев и завершится 10 марта.

«Данное мероприятие направлено на рациональное использование, сохранение и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания, а также осуществление оценки состояния объектов животного мира, государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории области», - добавили в минлесхозе.