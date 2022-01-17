Пензенцам рассказали, как получить налоговый вычет за занятия спортом

17.01.2022 | 19:18

Россияне в 2022 году смогут подать заявку на налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Федеральный закон, который вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, был подписан Владимиром Путиным в апреле 2021-го и теперь вступил в силу.

Таким образом, любители фитнес-залов смогут вернуть 13% от потраченных на абонемент денег. Максимальная сумма - 120 тысяч рублей, а вычета - 15 600. Чтобы получить средства, нужно предоставить копию заключенного договора с организацией и чек в налоговую инспекцию или оформить бумаги через работодателя.

Артем Прытков подал документы одним из первых. Молодой человек - постоянный посетитель спортивного зала.

«Молодое поколение привлекать, вообще в целом людей. С налоговым вычетом все это стоит развивать», - отметил он.

Данила Акулин о новом законе не знал и был приятно удивлен.

«Я считаю, что это очень хорошо. Занятия спортом очень полезны для здоровья, также и денег вернут вам за хорошее дело», - рассказал посетитель фитнес-клуба Данила Акулин.

Важное условие - организация должна быть включена в специальный перечень, который утвердило министерство спорта страны. В Пензенской области их 28.

«Мы надеемся, что благодаря данной мере государственной поддержки увеличится количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и спорт станет более доступным для населения», - пояснила зам. министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

Вычет можно будет получить и за несовершеннолетних детей.