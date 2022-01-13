Общество

Кузнечан предупредили о возможном карантине и дистанционном обучении

Печать

На заседании рабочей группы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, состоявшемся в Кузнецке в четверг, 13 января, глава администрации Сергей Златогорский дал установку всецело подготовиться к волне нового штамма - омикрона, которая, по прогнозам специалистов, ожидается уже в феврале.

Во главу угла, по его словам, должна быть поставлена ревакцинация горожан. «Нужно бить во все колокола, чтобы люди, у кого полгода истекает, шли в прививочные пункты. Это та категория, которая первой попадет в зону риска и может поймать омикрон», - сказал мэр. Он потребовал делать это не только стандартными способами, но и с помощью популярных мессенджеров.

Сейчас в Кузнецке ревакцинировано 3 200 человек, а с полугодичным сроком должно быть 7 тысяч.

«Риск омикрона заключается в том, что мы можем налететь на локдаун. Если будет такой вал заболеваний, уйдем на карантин всем городом, всей страной. Поэтому надо держать высокий уровень иммунитета и заранее продумать вопросы перехода на дистанционные формы работы. Работодателям надо это предложить», - предупредил Златогорский.

К переводу на дистанционное обучение должны быть готовы и школьники - эта задача поставлена перед управлением образования. По словам главного врача межрайонной детской больницы Галины Дерябиной, настораживает изменение картины течения заболевания у юных кузнечан.

«Чаще стали появляться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, и очень часто идет сочетание вирусов. Состояние детей не такое, как было в 2020 году, оно более тяжелое»,- сказала она.

Мэр Кузнецка также обратил внимание на то, что в бюджетных учреждениях должна быть активизирована санитарная обработка и усилен контроль за соблюдением режима доступа. А в общественных местах и на транспорте продолжит соблюдаться масочный режим.

«Задача номер один - пройти через омикрон с минимальными потерями: человеческими, экономическими, социальными», - цитирует пресс-служба администрации Сергея Златогорского.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте