Кузнечан предупредили о возможном карантине и дистанционном обучении

13.01.2022 | 17:29

На заседании рабочей группы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, состоявшемся в Кузнецке в четверг, 13 января, глава администрации Сергей Златогорский дал установку всецело подготовиться к волне нового штамма - омикрона, которая, по прогнозам специалистов, ожидается уже в феврале.

Во главу угла, по его словам, должна быть поставлена ревакцинация горожан. «Нужно бить во все колокола, чтобы люди, у кого полгода истекает, шли в прививочные пункты. Это та категория, которая первой попадет в зону риска и может поймать омикрон», - сказал мэр. Он потребовал делать это не только стандартными способами, но и с помощью популярных мессенджеров.

Сейчас в Кузнецке ревакцинировано 3 200 человек, а с полугодичным сроком должно быть 7 тысяч.

«Риск омикрона заключается в том, что мы можем налететь на локдаун. Если будет такой вал заболеваний, уйдем на карантин всем городом, всей страной. Поэтому надо держать высокий уровень иммунитета и заранее продумать вопросы перехода на дистанционные формы работы. Работодателям надо это предложить», - предупредил Златогорский.

К переводу на дистанционное обучение должны быть готовы и школьники - эта задача поставлена перед управлением образования. По словам главного врача межрайонной детской больницы Галины Дерябиной, настораживает изменение картины течения заболевания у юных кузнечан.

«Чаще стали появляться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, и очень часто идет сочетание вирусов. Состояние детей не такое, как было в 2020 году, оно более тяжелое»,- сказала она.

Мэр Кузнецка также обратил внимание на то, что в бюджетных учреждениях должна быть активизирована санитарная обработка и усилен контроль за соблюдением режима доступа. А в общественных местах и на транспорте продолжит соблюдаться масочный режим.

«Задача номер один - пройти через омикрон с минимальными потерями: человеческими, экономическими, социальными», - цитирует пресс-служба администрации Сергея Златогорского.