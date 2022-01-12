Общество

«Термодом» построил в Спутнике восьмой детский сад

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Строительный холдинг «Термодом» сдал очередной важный объект для развивающегося микрорайона. В Городе Спутнике в срок построен новый детский сад, уже восьмой по счету.

Учреждение дошкольного образования располагается в 11-й очереди строительства микрорайона, вдоль улицы Алой, рядом с детской поликлиникой и еще одним детским садом.

Новое учреждение рассчитано на 120 мест, в том числе для малышей ясельного возраста. Оно сооружено в течение одного календарного года.

Строительство социальных объектов в Городе Спутнике на этом не останавливается. В связи с постоянным ростом численности детского населения микрорайона рассматриваются вопросы возведения новых детсадов. Кроме того, в текущем году начинается бюджетное финансирование строительства еще одной школы на 2 425 мест.

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