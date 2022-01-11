Общество

У православных пензенцев наступил Рождественский мясоед

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У Дениса Староверова много дел. Шеф-повар ресторана большую часть рабочего времени уделяет приготовлению горячих блюд, в основном мясных. Клиенты после длительного Рождественского поста соскучились по хорошо прожаренной свиной отбивной или шкварчащему на сковородке стейку из говядины. Наступил мясоед - время, когда верующим можно употреблять в пищу все продукты животного происхождения.

«Готовить нужно всегда с душой, чтобы блюдо получилось качественным и чтобы человек, когда ел, получал удовлетворение. Многое зависит от повара», - отметил шеф-повар ресторана Денис Староверов.

Все в руках профессионала. Денис, к примеру, только из одного мяса может сотворить более сотни разных блюд, и это не предел.

«Мне нравится говядина. У свинины более жирное мясо, у говядины - более нежное и сочное. Я люблю стейки», - рассказал шеф-повар.

Мясоед продолжается до Масленицы.

«И уже с 7 марта у нас начинается Великий покаянный пост, где мы, ограничивая себя и в питие, и пище, употребляем только постную пищу, чтобы свою душу, свое сердце, себя самого подготовить к Пасхе Христовой», - сообщил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Тем временем «Гранатовый блюз» (блюдо в исполнении Дениса) был доведен до нужной кондиции. Клиент пребывал в нетерпении вкусить все прелести только что приготовленного горячего. Но здесь торопиться нельзя: настоящие гурманы наслаждаются маленькими кусочками.

«Очень вкусно. Мясо сочное, повар - молодец», - оценила посетительница ресторана Алла.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

У меня когнитивный диссонанс

Гость||

БЕЗ ПОПОВ И ИХ ПРОПАГАНДЫ БУДЕТ ХОТЬ ОДИН ДЕНЬ? КАК ЧЕРТИ ЛЕЗУТ НА СВЕТСКИЙ САЙТ,УЖЕ ВОНЯЕТ...

Гость||

У меня круглый год мясоед. Люблю я мясцо полопать, хоть отварное, хоть жареное. Кайф!

Гость||

Лезут как тараканы от соседей алкоголиков.

Поповские сайты уже не приносят прибыли,нужны новые адепты с деньгами?

Гость||

Этот церковник постится 200 дней в году? Не верю...

С них жир капает.

Гость||

Пойду лосятины поем

Гость||

Видел как батюшка во время поста покупал мясные деликатесы в магазине.

Гость||

А что сейчас с бесплатной столовой для нищих и бомжей,что с помпой и концертами открывали на ул.Одесской. Если не кормят голодающих,то почему? И кому в собственность перешло здание кафе?

Гость||

Гость писал(a):

Видел как батюшка во время поста покупал мясные деликатесы в магазине.
Знать не батюшка,а просто ряженый?

Гость||

Гость писал(a):

Знать не батюшка,а просто ряженый?
Ряженые - это казаки. А это был реальный батюшка. Я его даже сфотографировал. Но он даже не заметил. Слишком увлечён был выбором мясных явств.

Имя: Гость
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