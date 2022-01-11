У православных пензенцев наступил Рождественский мясоед

11.01.2022 | 19:27

У Дениса Староверова много дел. Шеф-повар ресторана большую часть рабочего времени уделяет приготовлению горячих блюд, в основном мясных. Клиенты после длительного Рождественского поста соскучились по хорошо прожаренной свиной отбивной или шкварчащему на сковородке стейку из говядины. Наступил мясоед - время, когда верующим можно употреблять в пищу все продукты животного происхождения.

«Готовить нужно всегда с душой, чтобы блюдо получилось качественным и чтобы человек, когда ел, получал удовлетворение. Многое зависит от повара», - отметил шеф-повар ресторана Денис Староверов.

Все в руках профессионала. Денис, к примеру, только из одного мяса может сотворить более сотни разных блюд, и это не предел.

«Мне нравится говядина. У свинины более жирное мясо, у говядины - более нежное и сочное. Я люблю стейки», - рассказал шеф-повар.

Мясоед продолжается до Масленицы.

«И уже с 7 марта у нас начинается Великий покаянный пост, где мы, ограничивая себя и в питие, и пище, употребляем только постную пищу, чтобы свою душу, свое сердце, себя самого подготовить к Пасхе Христовой», - сообщил настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Тем временем «Гранатовый блюз» (блюдо в исполнении Дениса) был доведен до нужной кондиции. Клиент пребывал в нетерпении вкусить все прелести только что приготовленного горячего. Но здесь торопиться нельзя: настоящие гурманы наслаждаются маленькими кусочками.

«Очень вкусно. Мясо сочное, повар - молодец», - оценила посетительница ресторана Алла.