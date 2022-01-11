Эффективная ставка по вкладу «Рантье» «Новикомбанка» - 10,29% годовых

11.01.2022 | 16:41

«Новикомбанк» повысил процентные ставки по вкладу «Рантье». Это позволит клиентам зафиксировать высокую доходность по депозиту на длительный срок.

Увеличение - на 1%. Повышение происходит согласно условиям вклада, по которым ставка «Рантье» автоматически изменяется вслед за ставкой Банка России. Теперь годовые проценты по вкладу составляют 8,5-9,0 в зависимости от срока размещения.

Максимальная эффективная ставка по вкладу, позволяющая оценить реальный доход от размещения средств, достигает 10,29% годовых.

Эффективная ставка отличается от номинальной в случае капитализации процентов и рассчитывается в зависимости от частоты капитализации и срока вклада.

«Вкладчики не всегда успевают следовать за рынком и получать максимальный доход от размещения своих средств. Не у всех есть возможность постоянно анализировать ситуацию и выбирать вклады с наилучшими на сегодняшний день условиями. Уникальность вклада «Рантье» в том, что процентная ставка привязана к уровню ключевой ставки ЦБ РФ. Такая «связка» позволяет получать максимальный доход независимо от колебания процентных ставок на рынке. Поэтому наши клиенты активно пользуются этим предложением», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

Минимальная сумма для открытия «Рантье» - 10 тысяч рублей. Пополнение возможно без ограничения в течение всего срока вклада. Расходные операции не предусмотрены.

Выплата начисленных процентов производится по истечении каждого месяца со дня внесения денежных средств. При переходе депозита в новый размерный диапазон за счет капитализации процентов или пополнения вклада процентная ставка автоматически увеличивается. При досрочном расторжении договора гарантированная минимальная ставка составит 2,5%.

Для клиентов, разместивших во вкладе «Рантье» от 1,5 млн рублей, предоставляется возможность выпуска банковской карты (Visa Gold, MasterCard Gold или «МИР Премиальная») без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия. Такие вкладчики могут арендовать индивидуальный банковский сейф любого размера сроком на шесть месяцев за символическую плату в один рубль.

Кроме «Рантье» в «Новикомбанке» действуют такие депозиты, как «Капитал» (вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока), «Рост» (накопительный с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой), «Комфорт» (с возможностью пополнения и расходования денежных средств).

Также до 2 февраля в банке можно открыть вклад «Новогодний» с доходом от 8,25% до 9% годовых.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.