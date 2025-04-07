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Экономика

Рынок рублевых сбережений в I квартале вырос на 3,5%

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По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале 2025 года увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн. Рост за три месяца - 3,5%.

За аналогичный период прошлого года прирост составил 1,7 трлн рублей.

«Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года - в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей. Несмотря на то что депозит традиционно считается классическим безрисковым инструментом для сбережений, сейчас он обеспечивает высокую доходность, сопоставимую с уровнем ключевой ставки. Это как раз тот случай, когда деньги сами себя зарабатывают», - прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

Согласно прогнозу, по итогам первого полугодия рублевый рынок сбережений в России достигнет 59 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 65 трлн. Россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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