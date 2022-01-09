Очередь на получение сиротами жилья хотят ликвидировать через 3 года

Через три года в Пензе должна быть ликвидирована очередь на получения жилья, состоящая из детей-сирот. Имеются в виду молодые люди, попавшие в список на 1 января 2020-го.
Пока этот реестр становился только длиннее. Ежегодно право на бесплатные квадратные метры от государства возникает в среднем у 245 граждан, а предоставляется квартир гораздо меньше.
Например, в 2021-м их выделили немногим более двухсот. Главная проблема - недостаток средств. В наступившем году ситуация должна начать меняться.
«Вместе с коллегами из правительства Пензенской области мы приняли программу по ликвидации задолженности по обеспечению жильем детей-сирот, подписали соответствующий документ, утвержденный губернатором Олегом Мельниченко. Он подразумевает различные меры, в том числе увеличить количество предоставляемого жилья и, соответственно, увеличить финансирование», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качан.
Планируется, что в наступившем году регион сможет предоставить 469 квартир. В бюджете на 2022-й на данные цели предусмотрено 672 млн рублей, в прошлом выделялось 316 млн.
«В дальнейшем, если такими темпами идти, тогда мы сможем закрывать очередность в текущем году», - добавил Алексей Качан.
Жилье можно покупать как новое, так и на вторичном рынке. Допускается и строительство по выбору муниципалитета. Для сирот из числа инвалидов теперь установлена дополнительная мера господдержки: они могут получать помещения по договору социального найма в областном центре. Первым восьми счастливчикам ключи вручили уже в конце 2021-го.
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Т.е. больше не будут на халяву давать жильё через 3 года?