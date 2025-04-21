В Кузнецке 10 сирот получили ключи от квартир

21.04.2025 | 13:41

В Кузнецке закупили 10 однокомнатных квартир для лиц из числа детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Ключи от них уже выдали 10 претендентам, с которыми в апреле заключили договоры найма, пояснили в пресс-службе администрации города.

Средства на жилье, приобретенное на вторичном рынке, выделялись из регионального бюджета. До конца 2025 года планируется купить еще 14 квартир.

«На 21 апреля, в списке детей-сирот учтено 68 человек», - сообщили в администрации.

Ранее отмечалось, что в целом в Пензенской области за последние 3 года число детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 8%. По данным областного минтруда на март 2025-го, в регионе в семьях опекунов и приемных родителей воспитывался 2 181 ребенок, а в организациях для сирот - 119 человек.