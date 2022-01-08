Улицу Каракозова в Пензе перекрыли из-за аварии на сетях

С утра субботы, 8 января, на улице Каракозова в Пензе ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Изменения вызваны аварией на сетях водоснабжения, где сейчас ведутся восстановительные работы.
Уточняется, что новая схема дорожного движения будет действовать до 20:00.
«Приносим извинения за временные неудобства», - обратилась пресс-служба мэрии к автомобилистам.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Я в воду глядел.