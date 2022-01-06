В Пензе детей спасателей прокатили на снегоходе и квадроцикле

06.01.2022 | 19:46

Детское транспортное средство бросили рядом со «взрослой» машиной. Малышей ознакомили с техникой, которая имеется в распоряжении специализированной пожарно-спасательной части, где прошел традиционный семейный праздник «Зимние забавы». На мероприятие огнеборцы пришли вместе со своими родными.

У полковника Вячеслава Морозова подрастает сын Савва. Двухлетний мальчик уже проявляет интерес к папиной работе.

«С пожарной машины не выгонишь! Подходишь к части - он сразу с улыбкой показывает ручкой. Уже более-менее такой осознанный возраст, когда будет ему о чем вспомнить. Мы прошли, посмотрели пожарные машины, и сегодня также всем детям сотрудников представилась такая возможность», - отметил начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Морозов.

Не обошелся праздник, посвященный наступлению нового года, без главного зимнего волшебника. К спасателям Дед Мороз примчался не на тройке лошадей, а на снегоходе, и тут же начал играть с юными пензенцами: конкурсы, «Веселые старты» - в общем, программа обширная. Взрослым подобные развлечения тоже идут на пользу.

«Данные мероприятия полезны прежде всего для личного состава, так как наша профессия стрессоустойчивой должна быть, бывают напряженные моменты и так далее. Поэтому такие мероприятия разгружают личный состав, люди общаются, знакомятся семьями», - рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 3 г. Пензы Андрей Матюшенко.

В рамках «Зимних забав» дети пензенских спасателей смогли не только ознакомиться с пожарной техникой, но покататься на снегоходе и квадроцикле. Большие колеса последнего чуть буксовали в сугробах, но от этого поездка получалась еще увлекательнее.