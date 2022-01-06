Общество

В Пензе детей спасателей прокатили на снегоходе и квадроцикле

Печать

Детское транспортное средство бросили рядом со «взрослой» машиной. Малышей ознакомили с техникой, которая имеется в распоряжении специализированной пожарно-спасательной части, где прошел традиционный семейный праздник «Зимние забавы». На мероприятие огнеборцы пришли вместе со своими родными.

У полковника Вячеслава Морозова подрастает сын Савва. Двухлетний мальчик уже проявляет интерес к папиной работе.

«С пожарной машины не выгонишь! Подходишь к части - он сразу с улыбкой показывает ручкой. Уже более-менее такой осознанный возраст, когда будет ему о чем вспомнить. Мы прошли, посмотрели пожарные машины, и сегодня также всем детям сотрудников представилась такая возможность», - отметил начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Морозов.

Не обошелся праздник, посвященный наступлению нового года, без главного зимнего волшебника. К спасателям Дед Мороз примчался не на тройке лошадей, а на снегоходе, и тут же начал играть с юными пензенцами: конкурсы, «Веселые старты» - в общем, программа обширная. Взрослым подобные развлечения тоже идут на пользу.

«Данные мероприятия полезны прежде всего для личного состава, так как наша профессия стрессоустойчивой должна быть, бывают напряженные моменты и так далее. Поэтому такие мероприятия разгружают личный состав, люди общаются, знакомятся семьями», - рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 3 г. Пензы Андрей Матюшенко.

В рамках «Зимних забав» дети пензенских спасателей смогли не только ознакомиться с пожарной техникой, но покататься на снегоходе и квадроцикле. Большие колеса последнего чуть буксовали в сугробах, но от этого поездка получалась еще увлекательнее.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте