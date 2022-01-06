Троицкий собор подготовили к Рождественскому сочельнику

06.01.2022 | 18:32

Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, - особое время для православных верующих. Завершается 40-дневный пост. Прихожане весь этот период воздерживались от употребления мясных продуктов.

«Я постилась, но пила молоко. Мне 86 лет, старая я уже. А мясное не ела, я вообще его мало ем», - рассказала прихожанка Троицкого собора г. Пензы Галина Николаева.

В храмах накануне великого праздника заканчиваются приготовления к всенощной. Внутреннее убранство Троицкого собора дополнили молодыми соснами, рождественскую икону украсили живыми цветами. Прихожане тоже вносят свою лепту в общее дело.

«Иконы вытираем, полы моем, помогаем», - отметила прихожанка Троицкого собора г. Пензы Мария Гашина.

Что касается богослужений, то в Рождественский сочельник они отличаются своей продолжительностью и особыми молитвами.

«Сегодняшний день начался с чтения Великих (Царских) часов. Царские часы читаются в течение года всего лишь три раза: Рождественский сочельник, сочельник Богоявления и в Страстную пятницу перед Великой Пасхой», - сообщил клирик Троицкого женского монастыря г. Пензы иерей Владислав Реваев.

У входа в Троицкий собор соорудили вертеп из сосновых лап. Это декоративная композиция, которая воспроизводит сцену Рождества. По преданию, младенец Христос появился на свет в пещере, где Мария с Иосифом положили младенца в ясли.